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  • 01.10.2019 05:20
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 05:20

Yer: Karabağlar... Komşu kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var

'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Komşu kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var

'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Salih Omurtak Mahallesinde, iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında O.S. (37), (39) ile kardeşi (22) ve Barış P'yi bıçaklayıp kaçtı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Selahattin Bakır müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Gökhan Bakır'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi. Hastanedeki kalabalık takviye olarak gelen ekiplerince dağıtıldı.

Öte yandan, şüpheli O.S, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. O.S'nin babası O.S. de gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Selahattin Bakır'ın cesedi otopsi için İzmir Kurumu morguna kaldırıldı.

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