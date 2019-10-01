Vicdansızlık! "İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz"

İstanbul Fatih'te 26 Eylül günü Musa Çengel (60), özel bir hastanenin yakınlarında kalp krizi geçirdi. Yaşlı adam, bir anda yere serildi. Çengel'in yere yığıldığını gören vatandaşlar, özel hastaneye giderek yardım istedi. Ancak hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun üzerine yaklaşık 20 dakika sonra hastane personeli ilk müdahale için olay yerine gitti. Ancak artık çok geçti. Çengel, kalp mesajına cevap vermedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yakınları, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz" diye isyan etti.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Çengel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
İNSANLIK
Adanalı avukat Aydın, yolda bulduğu yaralı leylekle 250 km yol katetti. Sevimli kuşu, barınağa yetiştirip iyileştirdi.
Adanalı avukat Mehmet Aydın, bir duruşma için Konya'ya gitti. Adana'ya dönerken yolda yaralı bir leylek fark etti. Leyleği aracına alan Aydın, 250 kilometrelik yolculuğun ardından yaralı hayvanı, tedavi için Adana'daki hayvan barınağına teslim etti.
Avukat Aydın, yolda gördüğü leyleğin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark ettiğini, duruma çok üzüldüğünü dile getirdi ve ekledi: "Leyleği kucağıma alıp, aracımın ön koltuğunun aşağısına koydum. Tedavi edilmesi için Konya'da birkaç yeri aradım, cevap alamadım. Leylekle 250 kilometre birlikte arkadaşlık yaptık. Daha sonra hayvan barınağına tedavi için bıraktım. Bir canı kurtardığım için içim rahat."
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Çengel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
İNSANLIK
Adanalı avukat Aydın, yolda bulduğu yaralı leylekle 250 km yol katetti. Sevimli kuşu, barınağa yetiştirip iyileştirdi.
Adanalı avukat Mehmet Aydın, bir duruşma için Konya'ya gitti. Adana'ya dönerken yolda yaralı bir leylek fark etti. Leyleği aracına alan Aydın, 250 kilometrelik yolculuğun ardından yaralı hayvanı, tedavi için Adana'daki hayvan barınağına teslim etti.
Avukat Aydın, yolda gördüğü leyleğin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark ettiğini, duruma çok üzüldüğünü dile getirdi ve ekledi: "Leyleği kucağıma alıp, aracımın ön koltuğunun aşağısına koydum. Tedavi edilmesi için Konya'da birkaç yeri aradım, cevap alamadım. Leylekle 250 kilometre birlikte arkadaşlık yaptık. Daha sonra hayvan barınağına tedavi için bıraktım. Bir canı kurtardığım için içim rahat."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.