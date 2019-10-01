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Patronunun şakası üzerine minibüs kullanmayı öğrendi, şimdilerde öğrenci taşıyor!

, patronunun ‘servis’ şakası üzerine kariyerini değiştirdi. Kısa sürede minibüs kullanmayı öğrendi. Öğrencileri taşımak için direksiyonun başına geçti.

Şaka gibi
Aydın'ın Efeler İlçesi'nde yaşayan Sevgi Maraş (32), patronunun yaptığı şakanın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 3 yıl önce bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Maraş'a, patronu, "Bizim okul servisinde şoförlük yapar mısın?" diye şaka yaptı. Şaka amaçlı yapılan bu teklife "Neden olmasın" diye cevap veren Maraş, hemen kolları sıvadı. Kısa sürede minibüs kullanmayı öğrendikten sonra yeni mesleği servis şoförlüğüne başladı.



Şoförlük mesleğini severek yaptığını söyleyen evli ve iki çocuk annesi Maraş, "Patronumun yaptığı şaka sonucunda servis şoförü oldum. İşimi büyük bir zevkle yapıyorum. Türk kadınının başaramayacağı bir iş yok" ifadelerini kullandı.

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