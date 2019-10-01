Patronunun şakası üzerine minibüs kullanmayı öğrendi, şimdilerde öğrenci taşıyor!

'ın Efeler İlçesi'nde yaşayan, patronunun yaptığı şakanın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 3 yıl önce bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Maraş'a, patronu, "Bizim okul servisinde şoförlük yapar mısın?" diye şaka yaptı. Şaka amaçlı yapılan bu teklifediye cevap veren Maraş, hemen kolları sıvadı. Kısa sürede minibüs kullanmayı öğrendikten sonra yeni mesleği servis şoförlüğüne başladı.Şoförlük mesleğini severek yaptığını söyleyen evli ve iki çocuk annesi Maraş, "Patronumun yaptığı şaka sonucunda servis şoförü oldum. İşimi büyük bir zevkle yapıyorum." ifadelerini kullandı.