Adana Emniyet Müdürlüğünce, il genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştiren 'huzur ve güven' uygulamasına asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik şubelerinden 209 kara ekibi katıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğünce, il genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştiren 'huzur ve güven' uygulamasına asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik şubelerinden 209 kara ekibi katıldı.
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