Adana Emniyet Müdürlüğünce, il genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştiren 'huzur ve güven' uygulamasına asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik şubelerinden 209 kara ekibi katıldı.