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  • 01.10.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 23:44

Son dakika: Tüm yollar tutuldu! 'da hareketli dakikalar

’da bin 545 polisin katılımıyla ‘huzur ve güven’ uygulaması helikopter ve drone desteği ile gerçekleştirildi. Yapılan uygulama genelinde, 13 bin 220 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranana 17 kişi yakalanırken 6 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, il genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştiren 'huzur ve güven' uygulamasına asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet, özel harekat ve trafik şubelerinden 209 kara ekibi katıldı.

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