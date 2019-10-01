Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı.
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