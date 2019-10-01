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  • 02.10.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 01:21

Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

'ta, aparmanın bahçe duvarından atlayan 'ın (14) eline korkuluk demiri saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan Yıldız, elinde 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı.

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