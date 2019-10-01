Kamu kurumları, dijital dünyaya entegrasyon ile daha modern standartlarda kamu hizmetleri verebilmek amacı ile internet servislerini faaliyet geçirmeye başladı. E-Devlet Kapısı portalı ise sanal devlet platformu olarak, Türkiye' deki tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında bir araya topluyor. Bu şekilde vatandaşların, söz konusu internet servislerine daha hızlı ulaşabilmeleri ve daha güvenli şekilde kullanabilmeleri sağlanıyor. Vatandaşlık bilgilerinin bulunduğu ve yanı sıra yapılan işlemlerin "resmi" niteliği bulunmasından dolayı güvenlik şifrelemeleri bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların E-Devlet Kapısı hizmetlerini kullanabilmek için E-Devlet girişi yapmaları gerekiyor. E- Devlet girişi için birden fazla giriş yöntemi seçeneği sunuluyor olsa da kolay olması nedeni ile E-Devlet şifresi ile giriş yöntemi daha çok kullanılıyor.

E DEVLET ŞİFRE ALMA, DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? TIKLA ÖĞREN!

E-Devlet şifresi, vatandaşların E-Devlet Kapısı portalına sadece tek bir şifreyle kolayca girebilmeleri için sadece onlara özel(T.C. kimlik numaralarına bağlanmış) olan bir şifredir. Vatandaşlar E-Devlet şifresini otomatik olarak aldıktan sonra, istediği herhangi bir kişisel şifresi ile değiştirerek, sonraki girişlerinde belirlediği şifreleri kullanıyor. Daha önce hiç E-Devlet şifresi almayan vatandaşlar, E- Devlet şifresi nasıl alınır merak ediyor.

E-Devlet Şifresi Alma

E-Devlet Kapısı portalı sanal bir hizmet platformu olsa da vatandaşlık bilgilerinin güvenliği dolayısı ile E-Devlet şifresi ne yazık ki internet ortamından alınamıyor. E-Devlet şifresi alma işlemleri sadece PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki tüm PTT şubeleri aracılığı ile vatandaşlar kendileri için oluşturulacak özel E-Devlet şifresini alabiliyor. Aldıkları E-Devlet şifresi ile E-Devlet kimlik doğrulaması yaparak, sistem hizmetlerine ulaşabiliyor. Dilerse bu E-Devlet şifresini kendi belirleyeceği bir şifreyle de değiştirebiliyor. PTT'lerden E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifresi almak için neler gerekli gibi sorulara yanıt bulmak için aşağıdaki adımları takip edin.

 Size en yakında bulunan PTT şubesine girin.

 PTT şubesinde T.C. kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı belgenizi PTT personeline ibraz edin(Pasaport, sürücü belgesi evrakları da geçerli).

 E-Devlet şifresi ödeme işlemini tamamladıktan sonra otomatik olarak sistemde size atanan E- Devlet şifresini zarf şeklinde alabilirsiniz. Zarfın kapalı olması ve ilk olarak sizin tarafınızdan açılmasına dikkat edin. Aldığınız E-Devlet şifresi zarfını açarak, içerisinde yazılı olan E-Devlet

şifresini, kimlik doğrulama işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

E-Devlet Şifresi Ne Kadar?

Vatandaşların E-Devlet şifrelerini güvenle alabilmeleri amacı ile PTT kanalı aracılığı ile gerçekleştirdiği dağıtım çerçevesinde devlet, cüzi bir ücretlendirme gerçekleştiriyor. E-Devlet şifresi PTT şubelerinden sadece 2 TL gibi bir ücret karşılığında alınabiliyor. Bu E-Devlet şifresi ücreti sadece tek sefer veriliyor.

E-Devlet Şifresini Unuttum Ne Yapmalıyım?

PTT'lerden aldığınız E-Devlet şifresi ile istediğiniz zaman webden ya da mobil E-Devlet uygulamasından portal hizmetlerine ulaşabilirsiniz. E-Devlet şifrenizi değiştirmiş ya da değiştirmemiş olmanız fark etmeksizin unutmanız durumunda ise yeni bir şifre alma şansınız bulunuyor. E-Devlet şifresini unuttum ne yapmalıyım diyorsanız, internetten yapabileceğiniz herhangi bir işlem şansı bulunmuyor. Yine güvenlik gerekçeleri dolayısı ile E-Devlet şifremi unuttum şeklindeki bir durumda internetten bir işlem yapamadığınız için tekrar PTT şubelerine başvuru gerçekleştirmelisiniz.

 PTT şubelerinde "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde başvurunuzu yine T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu kimlik belgenizle bireysel olarak yapın.

 E-Devlet şifresi yenileme ücreti olarak belirlenmiş olan 4 TL tutarındaki ücreti ödeyerek, yeni bir E-Devlet şifresi alabilirsiniz.

E-Devlet Şifremi Unuttum Cezası Var Mı?

E-Devlet şifrenizi unutmanız durumunda herhangi bir ceza uygulaması bulunmamaktadır. Sadece tekrar PTT'den E-Devlet şifresi almak durumunda kalacağınızdan ve ikinci kez şifre aldığınızda 2 TL yerine 4 TL şeklinde bir ödeme yapmanız gerekiyor.