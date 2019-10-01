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  • 01.10.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:10

Avcılar'da dolap sallanınca olduğunu zanneden kadın pencereden atladı

çalışanlarından , çalışırken dolap sallanınca olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı. Genç kadın herhangi bir yara almadı.

Dolap sallanınca deprem sanıp pencereden atladı

çalışanlarından , çalışırken dolap sallanınca olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. Ruhsat Müdürlüğü'nde çalışan Kamuran Kınalı, yaslandığı dolabın sallanmasıyla, deprem olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Kınalı, bir anda pencereyi açarak, 1'inci kattan atladı. Genç kadın herhangi bir yara almadı.

"KORKUDAN ATLADIM"
Genç kadının deprem korkusu ile belediyenin 1'inci katından atladığı duyulunca, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda görevli dışarı çıktı. Kınalı, günlerden bu yana depremi konuştuklarını, bu korkunun bilinçaltına yerleştiğini, bir sarsıntıyı deprem zannederek panik içerisinde atladığını söyledi.

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