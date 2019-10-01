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Sağlık sı tazminatı artırır

Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sağlık sigortası tazminatı artırır
Çok önemli bir şirkette çalışıyorum. Özel sağlık sigortam ödeniyor. Bunun tazminata yansıtılabileceğini duydum. Mümkün mü?
Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık ları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.



BALKON KAPATANIN BAŞI AĞRIYABİLİR

Bir sitede yaşıyorum. Balkonu odaya katmak istiyorum. Bunun için site yönetiminden izin almam gerekir mi? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. Maddesi'ne göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir ve bir kat maliki sizi şikayet ederek veya hakkınızda dava açarak tüm masrafları size ait olmak üzere balkonun eski hale getirilmesini talep edebilir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN /

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