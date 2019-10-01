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  • 01.10.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 09:48

te kavga! Kadın ve erkek yolcu birbirine girdi

Geçtiğimiz günlerde te yolculuk esnasında bir kadın ve erkek yolcu birbirine girdi. Araçta bulunan bir başka yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde kadın yolcunun, erkek yolcuya vurduğu görüldü.

te ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.

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