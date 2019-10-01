İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Ekim BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi arıza listesi

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Boağziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile 1 Ekim tarihli elektrik kesintisi yapılacak bölgeler duyuruldu. Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek yapılacak elektrik kesintisinin ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Ekim BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi arıza listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- KUŞTEPE Mh., MECİDİYEKÖY YOLU Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28029-9279 T.M.)

- TELSİZLER Mh., ULU Sk., ÜLKÜMEN Sk., TAŞKAYA Sk., EKMEKÇİ Sk., ATICI Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28035-9197 T.M.)

- ORTABAYIR Mh., TALATPAŞA Cd., DUTLUK Cd., DÜZ Sk., TUNÇ Sk., GÜLBAŞ Sk., BİRBEN Sk., BELLER Sk., HAKİM Sk., FENER Sk., TELSİZLER Mh., BİRBEN Sk., HORA Sk., ATEŞ Sk., ULU Sk., İKİZLER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28030-9397 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., CANSEV Sk., AKŞEN Sk., AKÇA Sk., ASLANLI Sk., AĞAÇLI Sk., AYDIN KÜMESİ Sk., ADİLE Sk., CENGİZHAN Sk., ŞAHANE Sk., ACIYONCA Sk., ALEMDAR Sk., ZAFER Cd., OKUR Sk., BAHARÖZÜ Sk., KAMER Sk., DENGE Sk., AHENK Sk., MEVLANA Sk., SULTAN SELİM Mh., BOSTANCI Sk., BİLLUR Sk., MELİK Sk., BOYRAZ Sk., BURÇAK Sk., BAKAY Sk., ZAFER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28028-9187 T.M.)

- CUMHURİYET Mh., BUKET Sk., BAŞAK Sk., BURÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28199-25273)

- İNCİRTEPE Mh., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 285. Sk., ATALAY Cd., OKURLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28401-20290)

- SEYYİD ÖMER Mh., ALTIMERMER Cd., ALTIMERMER ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA NAFİ Sk., SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SEYFULLAH EFENDİ Sk., SİLİVRİKAPI Cd., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI Sk., YEDİ EMİRLER ÇEŞMESİ Sk., YEDİ EMİRLER Sk., SİLİVRİKAPI Mh., KARAKULAK Sk., SİLİVRİKAPI Cd., SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28220-2703 TM)

- KÜÇÜK AYASOFYA Mh., GELİNLİK Sk., FİDANLIBAHÇE Sk., KAPIAĞASI Sk., SUTERAZİSİ Sk., YEĞEN Sk., SULTAN AHMET Mh., KAPIAĞASI HİSARI Sk., KAPIAĞASI Sk., KÜÇÜKAYASOFYA Cd., OĞUL Sk., TOMURCUK Sk., TORUN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28219-2315 TM )

- İNÖNÜ Mh., 26/10A Sk., 26/10B Sk., 26/10C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28233-18701)

- KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., TAŞOVA Sk., PTT Sk., ÇUÇURGA Sk., SEBİL Sk., ÇANAKPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28275-25017)

- ALTINTEPSİ Mh., TURAN Sk., ASLANTEPE Sk., YENİ Sk., ULUDAĞ Sk., AKPINAR Cd., DOĞAN Sk., ÖZKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28282-8223)

- ALTINTEPSİ Mh., YAHYA KEMAL Cd., FİLİZ Sk., KUBİLAY Sk., ORDU Cd., MİMAR SİNAN Cd., SELVİ Sk., KARANFİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28281-8233)

- BALABAN Mh., BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK Cd., SAZLI Sk., ÇULLUK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28311-25083)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., ERZURUM KONGRE Cd., 1526. Sk., 1525. Sk., 1524. Sk., 1528. Sk., 1529. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28348-20892)

- FENER Mh., BEKİR SITKI SAY Sk., KARASİNAN Sk., SURDIŞI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28295-25399-25401)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., DEFNE Sk., FİDAN Sk., SAVAŞ Cd., NAR Sk., ÇAM Sk., SELVİ Sk., GÜLSEVER Sk., FATİH Cd., POYRAZLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 21:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28351-188-3)

- KUŞTEPE Mh., ZEYTİNLİK Sk., LİMON Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28364-9349 T.M.)

- FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., HAKAN YILDIZ Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28365-25857-25837)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., GÜLİZAR Sk., HALDUN TANER Sk., NADİDE Cd., OKUL Sk., KIRGIZ Sk., ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN Sk., POYRAZLI Sk., G-8 Sk., GÖKSEL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28402-628)

- YEŞİLKÖY Mh., AHMET İHSAN Sk., BESTEKAR İZZET EFENDİ Sk., ÇEKMECE Cd., DERVİŞ MANİZADE Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., MAHİR GÜRLEK Sk., ŞABAN ACAR Sk., UÇAN Sk., ZİYA ERDEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28328-1011)

- HÜRRİYET Mh., İSPİR Cd., BEYKOZ Cd., İSTİKLAL Cd., KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., 600. Cd., GEMLİK Cd., BİLGEHAN Sk., MÜGE Sk., ORTAKÖY Mh., MİLLET BAHÇE Cd., MERA Cd., SALİHBEY Sk., YENİ Mh., 1 KASIM Cd., CEMİL Sk., YİRİK ÇAYIRI Sk., ÖZKAN Sk., YİĞİT Sk., ECEM Sk., ÇİZGİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28341-25971-25581-25875-25988-26029-25833-25893-25656-25527-25683-26368-26037-26570-26000-25001-25557-25279-25003-25571)

- ÖRNEK Mh., 1449. Sk., 1448. Sk., 1458. Sk., 1451. Sk., 1452. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28349-20935)

- YAKUPLU Mh., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28417-22164)

- GÜRPINAR Mh., ADNAN MENDERES Cd., GALİP ESMER Cd., PEKMEZ Cd., ULUSAL Cd., İSTİKBAL Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., TEVFİK FİKRET Cd., MİLLET Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., NAMIK KEMAL Cd., DALYAN Cd., DEREAĞZI Mh., RUMELİ Cd., YARASA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28355-22128-22129-22131-22132-22133-22136-22137-22433-22126-22136-22127-22124-22130-22134-22135-27919-22123-22046-22122- 22121-22125-27101-22444-22317-22319)

- YAKUPLU Mh., BİRLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28419-21096)

- SARIGÖL Mh., DEREYOLU Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28450-29873 TM)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ÇINAR Cd., SEDİR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28456-31670)

- AKAT Mh., MENEKŞE Sk., HARE Sk., YILDIRIM OĞUZ GÖKER Sk., GÜL Sk., UĞUR MUMCU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28459-3718)

- ATATÜRK Mh., BAYRAMOĞLU Sk., SARI ORKİDE Sk., LEYLA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28462-29024)

- BALIKYOLU Mh., 420. Sk., 459. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28371-20293 TM DEPAR 1)

- YAKUPLU Mh., BİRLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28418-20962)

- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28422-4062-4027)

- MASLAK Mh., AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28423-4456-4542)

- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28449-29011 TM)

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28471-12325)

- LEVENT Mh., ALKARANFİL Sk., ASMA Sk., CÖMERT Sk., ÇAMLIK Cd., ÇAYIRÇİMEN Sk., HACI ADİL Cd., HANIMELİ Sk., KARANFİL Sk., LEVENT Cd., MANOLYALI Sk., PALMİYE Sk., REZENE Sk., PROF. AHMET KEMAL ARU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28472-3578)

- SULTAN SELİM Mh., BANU Sk., BATANAY Sk., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., KOÇ Sk., BESTE Sk., TUNA Cd., BATURAY Sk., EMNİYET EVLERİ Mh., ÇİMEN Sk., AKARSU Cd., YOLAÇAR Sk., ÇELEBİ MEHMET Cd., ERİŞ Sk., BADİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28391-9348 T.M.)

- CELALİYE Mh., PRİŞTİNELİLER Cd., 2115. Sk., YENİGÜL Sk., TANSU Sk., SABİHA Sk., NAMDAR Sk., İNCESU Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28433-24299)

- YAKUPLU Mh., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28416-20382)

- GÜZELTEPE Mh., FATİH SULTAN MEHMET Bul., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28453-29630 TM)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., MİTHATPAŞA Cd., YILDIRIM 2 Sk., KAYALIK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28454-31452)

- MARMARA Mh., LİMAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28490-27838-22365-21838-22995-20561-20117-22701-27081-21920-22680-27445-27446-21864)

- AKAT Mh., MEHTAP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28467-3748/)

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28468-12655)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., REYHAN 1 Sk., MUŞTU Sk., FATİH Cd., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28481-31222-31533-31019)

- ZAFER Mh., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28492-31002,31037,31464,31484,31001)

- LEVENT Mh., BÜYÜKDERE Cd., CÖMERT Sk., ÇAYIRÇİMEN Sk., LEVENT Cd., TALATPAŞA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28474-3295)

- ÇOBANÇEŞME Mh., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28497-31004,31141,31099,31143,31140,31570,31007,31159,31009,31838,31551,)