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  • 01.10.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 07:42

sonuçları sorgulama: 30 Eylül na göre büyük ikramiye 2'ye bölündü!

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye 521 bin 668 lira 60 kuruş olarak açıklandı. Sonuçlara 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Buna göre büyük ikramiye 2'ye bölündü. İşte 30 Eylül ...

sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Beyoğlu'nda yer alan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen On Numara'nın 865'inci hafta çekilişinde heyecan doruktaydı. Kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. MPİ'nin yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye 2'ye bölündü. Peki, na göre, büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 30 Eylül ...

ON NUMARA SONUÇLARI (30 EYLÜL 2019)

30 Eylül On Numara sonucu: 1, 5, 12, 13, 22, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 45, 55, 58, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 79

On Numara oyununun 895. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 260 bin 834 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 85 kişi 4 bin 92 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 893 kişi 183 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 109 kişi 26'şar lira, 6 bilen 117 bin 894 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 545 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Beykildüzü ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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