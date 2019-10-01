PTT barkod sorgulama ve PTT kargo takip nasıl yapılır?

Türkiye'nin en köklü şirketlerinden PTT' nin sunduğu kargo taşıma ve dağıtım hizmetleri ile hem hızlı hem de ekonomik şekilde kargo gönderimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkiye' nin her yerinde en çok tercih edilen kargo dağıtım firması olan PTT' de kargo gönderi fiyatlarının sektör geneline

oranla daha ekonomik olmasının dışında hızlı teslimat yapısı da yoğun olarak tercih edilmesine neden oluyor. En geniş ulaşım ağına sahip olması sebebi ile çok yoğun şekilde bireysel ve hatta kurumsal kargo gönderilerinde tercih edilen kargo şirketi pozisyonunda bulunuyor. Ayrıca PTT' nin köklü

kurumsal geçmişinin getirdiği deneyimle oluşturduğu altyapısı, kargo gönderilerinizin durumunu da anlık olarak izleyebilmenizi sağlıyor.

PTT KARGO TAKİP VE BARKOD SORGULAMA NASIL YAPILIR? TIKLA ÖĞREN!

PTT Kargo takip hizmeti PTT' nin resmi internet sayfasından sunulan online hizmettir. Tüm müşterilerinin kargolarının durumunu kolayca gün boyu takip edebilmesi için PTT tarafından hizmete açılan PTT kargo takip servisini ister bilgisayardan, ister de mobilden kullanabilirsiniz.

PTT Kargo Takip Nasıl Yapılır?

İnternetten bir ürün aldığınızda ya da birisine kargo gönderdiğinizde PTT Kargo' yu tercih ettiyseniz, 7/24 internette PTT kargo takip ile kargonuzun durumunu ve nerede olduğunu takip edebilirsiniz. PTT Kargo gönderi servisiyle gönderinizin durumunu ve nerede olduğunu kolayca öğrenmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 Bilgisayarınızın internet tarayıcısında "ptt.gov.tr" şeklindeki resmi PTT resmi internet sitesini

açın.

 PTT resmi internet sayfasındaki sağ üst menüde bulunan "Gönderi Takibi" seçeneğine

tıklayın.

 Tarayıcınızda yeni sekmede açılan "Gönderi Takibi" sayfasında önce "Barkod Numarası"

bilgisini yazın.

 Gönderi Takibi sayfasında Barkod Numarası sonrasında "Güvenlik Kodu" olarak verilen mavi

fonlu resimdeki "harf" ve "sayıları" altındaki kutucuğa doğru şekilde yazın(Büyük-Küçük harf

hassasiyetine dikkat edin).

 Kargonuzun durumunu öğrenmek için "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlem sayesinde PTT kargo takip işlemini tamamlayarak, kargonuzun güncel durumu ve geçtiği

aşamalar ve lokasyonlar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

E-Devlet PTT Kargo Takip Nasıl Yapılır?

PTT Kargo, kamu şirketlerinden birisi olması sebebi ile Türkiye' deki kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında bir araya toplayan E-Devlet Kapısı portalında da servisi bulunuyor. E- Devlet PTT servisleri aracılığı ile kolayca PTT Kargo takip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ancak E-Devlet

sisteminde öncelikle E-Devlet kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor.

 Bilgisayarınızın tarayıcısında "turkiye.gov.tr" adresini açın.

 E-Devlet Kapısı portalı ana sayfasındaki sağ kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

 E-Devlet kimlik doğrulama sayfasında ise "E-Devlet şifresi" ve "T.C. kimlik numarası" bilgilerini

girerek, "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın(veya "mobil imza", "T.C. kimlik kartı", "e-

imza" ve "internet bankacılığı" ile giriş yöntemlerini kullanın).

 Kimlik doğrulaması yaptığını E-Devlet Kapısı portalında açılan ana sayfadaki "Merhaba, size

nasıl yardımcı olabilirim" yazılı kutucuğa "PTT Kayıtlı Gönderi Takibi" yazarak, aratın.

 Çıkan seçenekler içerisinde "PTT Kayıtlı Gönderi Takibi" seçeneğine tıklayın.

 Açılan PTT Kayıtlı Gönderi Takibi ekranında PTT kargo takip için "Barkod Numarası" bilgisini

girin.

 Sayfada bulunan "Güvenlik Resmi" içerisinde yazılı olan "harfleri" yanındaki kutucuğa büyük-

küçük hassasiyetine dikkat ederek, yazın.

 En altta bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu şekilde de E-Devlet Kapısı portalından PTT kargo takip işlemini kolayca yaparak, kargonuzun geçtiği işlem ve yerleri öğrenebilir, mevcut durumda hangi işlemde ve lokasyonda olduğunu öğrenebilirsiniz. Kargonun "Gönderi Teslim Bilgileri" detayları ve "Kayıtlı Gönderi Hareketleri" şeklinde iki bölümde PTT Kargo şubesi tarafından teslim alınmasıyla başlayan tüm yolculuğunu tarih, saat, lokasyon ve işlem tipi gibi detaylarla öğrenebilirsiniz.