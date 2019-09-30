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  • 30.09.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 21:44

Toz maskeli hırsızlar! Her şey saniyeler içinde oldu... İşte o anlar

'nin ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 bin TL olduğunu söyledi.

Olay bugün öğleden sonra, Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde İlçe Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. Caddeye gelerek yol kenarına park edilen cipten yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi indi. 2 kişi, park ettikleri aracın arkasında bulunan otomobilin camını kırarak içerisinde bulunan çantayı aldı, ardından da geldikleri cipe binerek kaçtı.

Bu sırada yakındaki bir kişi, toz maskesi takan kişileri görünce şüphelenerek olay anını saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, aracı soyulan kişiye haber verdi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 bin TL olduğunu söyledi.

Cipin plakasını tespit eden polis, cipi kullanan ve otomobilin camını kırıp çantayı çalan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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