Avustralya'nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen 'Brisbane Air Show 2019'a C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı.