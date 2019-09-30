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  • 30.09.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 21:50

’da askeri , gökdelenlerin arasında uçtu

’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri , izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.

'nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen 'Brisbane Air Show 2019'a C-17A Globemaster tipi askeri damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı.

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