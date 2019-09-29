Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişinin 29 Eylül tarihli çekilişi tamamlandı. Heyecanla beklenen sonuçların ardından büyük ikramiyenin kime çıktığı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bölge, KKTC-Merkez olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 29 Eylül Milli Piyango sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 EYLÜL 2019)

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

010344

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

031721

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

024375 066026 173168 177780 334910 449267

453638 562057 564392 566566

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

040064 049404 066474 088107 146569 152899

153332 156303 159155 162127 261669 320132

338217 362029 435384 491119 503590 570755

591133 598988

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

02326 04694 05626 18984 23837 24840

33027 35472 36335 44534 45074 64758

66143 77034 79346 80630 81543 83577

90945 92083

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0029 1468 1840 2072 2234 4666

4771 5023 5222 5389 6297 7786

8113 9659 9732

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

023 068 303 483 564 664

702 736 780 963

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

03 22 26 35 40 56

64 87

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

000344 010044 010144 010244 010304 010314

010324 010334 010340 010341 010342 010343

010345 010346 010347 010348 010349 010354

010364 010374 010384 010394 010444 010544

010644 010744 010844 010944 011344 012344

013344 014344 015344 016344 017344 018344

019344 020344 030344 040344 050344 060344

070344 080344 090344 110344 210344 310344

410344 510344