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  • 29.09.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 09:11

Son dakika: 'den 3 ile sağanak uyarısı! 29 Eylül 2019

ile ilgili son tahminler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 3 ile sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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