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Artvin’in Borçka'da yaralar sarılıyor

Artvin’in Borçka İlçesi’nde önceki gün yaşanan sağanak ve selin ardından yaralar sarılıyor. Hasar tespit çalışmaları sürerken, kapanan yollar ulaşıma açılıyor...

YARALAR SARILIYOR nnARTVIN Borçka’da meydana
Artvin Borçka'da meydana gelen selin ardından vatandaşlar suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı. Sel sonrası ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısı sürerken, Kızılay ekiplerince mahallelerde içme suyu dağıtıldı. AFAD ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise 8 bina ve 4 iş yerinde ağır hasar oluştuğu saptandı. Köy ve mahalle yolları ile enerji nakil ve içme suyu hattının hasar gördüğü 3 ilçede, park halindeki 3 araç ve kamyon ise sele kapıldı.


ÖZGÜR ÖZDEMİR

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