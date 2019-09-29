Trabzon'da, kardeşlerin araba merakı ölümle sonuçlandı. Kaza dün sabah meydana geldi. 16 yaşındaki Yunus Emre Kurt ile 11 yaşındaki kardeşi Hamza, Azerbaycan'dan gelen yakınlarının aracını aldı. Bir süre sonra Yunus Emre Kurt'un kullandığı otomobil, yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hamza Kurt, araçtan dışarı fırladı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler Kurt'u hastaneye kaldırdı. Yunus Emre Kurt'un ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç adamın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Yunus Emre Kurt
Yunus Emre Kurt
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