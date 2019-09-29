Tekirdağ'da 26 yaşındaki Neslihan Kundakçıoğlu, 1 ay önce evinden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Kocası Ali Kundakçıoğlu (32) ise eşinin Amasya'daki ailesi ve akrabalarını arayarak durumu bildirdi. Ancak yine bir sonuç çıkmadı. Karısıyla mutlu olduklarını ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu, "Eşim hiçbir zaman telefonunu kapatan biri değildi. Tam bir aydır her yeri aradık ama bulamadık" diye konuştu.
Ali Kundakçıoğlu, eşinin bir an önce bulunmasını istiyor.
ÖĞRETMENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!
Şanlıurfa'da Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), dün 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DEĞER MİYDİ RAMAZAN!
Antalya'da bir otelde teknik servis olarak çalışan Ramazan K., eşi Sunay K.'nın evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Genç adam, önceki gece kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Ramazan K.'nın intihar etmeden önce sosyal medyadaki kişisel hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi.
5.3 MİLYON LİRA DEVRETTİ
Sayısal Loto'yu üst üste üçüncü kez kimse bilemedi. 5 milyon 285 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler, 5 bin 496'şar lira, 4 bilenler 79'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak. (3-15-28-13-17-32)
DAYAN TUĞÇE!
Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22) ile araştırma görevlisi olan sevgilisi Mustafa Kafes (31) 25 Eylül'de bir arkadaşlarının evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Kafes, Gürbüz'ü itekledi. Genç kız, asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgalarına kırıklar oluşan Gürbüz yaşam mücadelesi veriyor. Kafes ise tutuklandı. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.
Mustafa Kafes
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Konya'da 33 yaşındaki S.T, dün polise başvurarak, ayrı yaşadığı eşi İ.T'nin kendisini silahla tehdit ettiğini ve dövdüğünü öne sürdü. Yakalanan İ.T, sevk edildiği adliyede, uzaklaştırma kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren kadın şunları söyledi: "Bu insan nasıl serbest bırakılabilir? Yaşadıklarımın Emine Bulut'a mı benzemesi gerekiyor? Ölmek istemiyorum."
MÜDÜR BU NE!
Denizli'de 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki R.İ.K. dün sınıfın kopan kapı kolunu okul müdürü B.K'ye götürmek istedi. Eğitimci, kapı kolunu kız çocuğunun kafasına fırlattı. Durumu ailesine anlatan R.İ.K. hastaneye götürüldü. Anne N.Ş. okul müdüründen şikayetçi oldu. Savcılık, olayı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi.
VAY 'ANA'SINI!
Bursa'da Anne Halime Y. (32), dün oğlu Muhammed Emin Y.'yi (4) kreşten aldı. Arkadaşı Musa B.'nin (38) minibüsüne bindi. Engelli oğlunu araç bıraktı. Musa B.ile birlikte kahve içmek için yazıhaneye gitti. Vatandaşlar, fenalaşan çocuğu fark edip polisi aradı.
1 saat içeride kalan çocuk son anda kurtarıldı.
DOKTOR KURTARICI
Samsun'da Dr. Serkan Burç Deşer, bir yılda iki kez bıçaklanan gencin hayatını kurtardı. İnanılmaz tesadüf şaşırttı.
Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf şaşırttı. Olay 17 Eylül'de Samsun'da yaşandı. A.K. iki kardeş A.K. ve B.K.'ye bıçakla saldırdı. B.K. ağır yaralandı. İlk müdahalesini yoldan geçen Dr. Serkan Burç Deşer yaptı. Genç adam hayata tutundu. Deşer, iki kere hayata döndürdüğü genci 2018 yılında yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı.
TAMAMEN DUYGUSAL!
Suriyeli gencin yaptığı hareket takdir topladı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Suriye uyruklu Muhammed Nur Musilli, kaldırımda cüzdan buldu. 2 bin lira ve kredi kartlarını karakola götürdü. Cüzdan emekli Hasan Ateşoğlu'na teslim edildi. Ateşoğlu ise "Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah" diye konuştu Ateşoğlu, Musilli'ye teşekkür edip alnından öptü.
CAN BAĞI
Kayseri'de yaşayan Hüsne-Mevlüt Yılmaz çifti, komşularından etkilendi. Üç evladı bulunan çift, kimsesiz bir çocuğa da koruyucu aile olmak istedi. Şartları uygun bulununca yüzde 70 gelişim geriliği, olan Furkan'ın ailesi olmalarına karar verildi.
4 yıldır öz evlatlarından ayırmadıkları Furkan'ı sevgiyle büyüttüklerini söyleyen Anne Hüsne Yılmaz, "Furkan'ı seviyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Furkan'ı aldığımızda 15 aylıktı. 'Yürümez' diyordum, yürüdü, 'Konuşmaz' diyordum konuştu. Çok gelişme var. Çok başarılar elde ettik" dedi.
SANAYİNİN TURBOCU ABLASI
İzmirli 46 yaşındaki Ceylan İrdem, 8 yıl önce eski eşinin dükkanında çalışmaya başladı. Ardından cebindeki 50 lirayla kendi dükkanını açtı. Sanayide çalışan esnaf arkadaşlarının da desteğiyle başarılı bir turbo ustası olan İrdem, kadınların isterse her şeyi başarabileceğini kanıtladı. "Firmamın adını neredeyse kimse bilmez. Sanayide 'Turbocu Abla' dendiğinde herkes dükkanı parmakla gösterir. Esnaflarla bir sorun yaşamadım ama bazı müşterilerimin ilk gördüğünde beni yadırgadığı oluyor" açıklamasını yaptı.
BİN LİRALIK KAVGA
İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Hüseyin Vatansever, dairesini boşaltan kiracısı M.Ö.'ye bin liralık depozitosunu vermek istemedi. Tartışma büyüyünce iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte eve giden M.Ö., çiviyle duvarlara zarar verdi. Hatta evdeki kombiyi de alıp gitti! Durumu polise bildiren Vatansever, eski kiracısından şikayetçi olduğunu söyledi. Zararının 10 bin lira olduğunu belirtti.
KIRMIZI ALARM
Tokat'a cadde üzerine bırakılan çanta, paniğe yol açtı. Dün, şehrin en işlek caddesindeki sırt çantasını görenler, hemen polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin fünye ile patlatmaya hazırlandığı çantanın, bir polis memuruna ait olduğu anlaşıldı. Herkes rahat nefes aldı.
Ali Kundakçıoğlu, eşinin bir an önce bulunmasını istiyor.
ÖĞRETMENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!
Şanlıurfa'da Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), dün 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DEĞER MİYDİ RAMAZAN!
Antalya'da bir otelde teknik servis olarak çalışan Ramazan K., eşi Sunay K.'nın evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Genç adam, önceki gece kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Ramazan K.'nın intihar etmeden önce sosyal medyadaki kişisel hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi.
5.3 MİLYON LİRA DEVRETTİ
Sayısal Loto'yu üst üste üçüncü kez kimse bilemedi. 5 milyon 285 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler, 5 bin 496'şar lira, 4 bilenler 79'ar lira, 3 bilenler ise 11'er lira alacak. (3-15-28-13-17-32)
DAYAN TUĞÇE!
Konya'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22) ile araştırma görevlisi olan sevgilisi Mustafa Kafes (31) 25 Eylül'de bir arkadaşlarının evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Kafes, Gürbüz'ü itekledi. Genç kız, asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgalarına kırıklar oluşan Gürbüz yaşam mücadelesi veriyor. Kafes ise tutuklandı. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.
Mustafa Kafes
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Konya'da 33 yaşındaki S.T, dün polise başvurarak, ayrı yaşadığı eşi İ.T'nin kendisini silahla tehdit ettiğini ve dövdüğünü öne sürdü. Yakalanan İ.T, sevk edildiği adliyede, uzaklaştırma kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren kadın şunları söyledi: "Bu insan nasıl serbest bırakılabilir? Yaşadıklarımın Emine Bulut'a mı benzemesi gerekiyor? Ölmek istemiyorum."
MÜDÜR BU NE!
Denizli'de 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki R.İ.K. dün sınıfın kopan kapı kolunu okul müdürü B.K'ye götürmek istedi. Eğitimci, kapı kolunu kız çocuğunun kafasına fırlattı. Durumu ailesine anlatan R.İ.K. hastaneye götürüldü. Anne N.Ş. okul müdüründen şikayetçi oldu. Savcılık, olayı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi.
VAY 'ANA'SINI!
Bursa'da Anne Halime Y. (32), dün oğlu Muhammed Emin Y.'yi (4) kreşten aldı. Arkadaşı Musa B.'nin (38) minibüsüne bindi. Engelli oğlunu araç bıraktı. Musa B.ile birlikte kahve içmek için yazıhaneye gitti. Vatandaşlar, fenalaşan çocuğu fark edip polisi aradı.
1 saat içeride kalan çocuk son anda kurtarıldı.
DOKTOR KURTARICI
Samsun'da Dr. Serkan Burç Deşer, bir yılda iki kez bıçaklanan gencin hayatını kurtardı. İnanılmaz tesadüf şaşırttı.
Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf şaşırttı. Olay 17 Eylül'de Samsun'da yaşandı. A.K. iki kardeş A.K. ve B.K.'ye bıçakla saldırdı. B.K. ağır yaralandı. İlk müdahalesini yoldan geçen Dr. Serkan Burç Deşer yaptı. Genç adam hayata tutundu. Deşer, iki kere hayata döndürdüğü genci 2018 yılında yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı.
TAMAMEN DUYGUSAL!
Suriyeli gencin yaptığı hareket takdir topladı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Suriye uyruklu Muhammed Nur Musilli, kaldırımda cüzdan buldu. 2 bin lira ve kredi kartlarını karakola götürdü. Cüzdan emekli Hasan Ateşoğlu'na teslim edildi. Ateşoğlu ise "Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah" diye konuştu Ateşoğlu, Musilli'ye teşekkür edip alnından öptü.
CAN BAĞI
Kayseri'de yaşayan Hüsne-Mevlüt Yılmaz çifti, komşularından etkilendi. Üç evladı bulunan çift, kimsesiz bir çocuğa da koruyucu aile olmak istedi. Şartları uygun bulununca yüzde 70 gelişim geriliği, olan Furkan'ın ailesi olmalarına karar verildi.
4 yıldır öz evlatlarından ayırmadıkları Furkan'ı sevgiyle büyüttüklerini söyleyen Anne Hüsne Yılmaz, "Furkan'ı seviyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Furkan'ı aldığımızda 15 aylıktı. 'Yürümez' diyordum, yürüdü, 'Konuşmaz' diyordum konuştu. Çok gelişme var. Çok başarılar elde ettik" dedi.
SANAYİNİN TURBOCU ABLASI
İzmirli 46 yaşındaki Ceylan İrdem, 8 yıl önce eski eşinin dükkanında çalışmaya başladı. Ardından cebindeki 50 lirayla kendi dükkanını açtı. Sanayide çalışan esnaf arkadaşlarının da desteğiyle başarılı bir turbo ustası olan İrdem, kadınların isterse her şeyi başarabileceğini kanıtladı. "Firmamın adını neredeyse kimse bilmez. Sanayide 'Turbocu Abla' dendiğinde herkes dükkanı parmakla gösterir. Esnaflarla bir sorun yaşamadım ama bazı müşterilerimin ilk gördüğünde beni yadırgadığı oluyor" açıklamasını yaptı.
BİN LİRALIK KAVGA
İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Hüseyin Vatansever, dairesini boşaltan kiracısı M.Ö.'ye bin liralık depozitosunu vermek istemedi. Tartışma büyüyünce iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte eve giden M.Ö., çiviyle duvarlara zarar verdi. Hatta evdeki kombiyi de alıp gitti! Durumu polise bildiren Vatansever, eski kiracısından şikayetçi olduğunu söyledi. Zararının 10 bin lira olduğunu belirtti.
KIRMIZI ALARM
Tokat'a cadde üzerine bırakılan çanta, paniğe yol açtı. Dün, şehrin en işlek caddesindeki sırt çantasını görenler, hemen polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin fünye ile patlatmaya hazırlandığı çantanın, bir polis memuruna ait olduğu anlaşıldı. Herkes rahat nefes aldı.
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