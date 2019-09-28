Kandilli'den büyük deprem uyarısı: Sona yaklaştık

Enerji birikiyor ve açığa çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil.
Beklenen deprem, 7 ve üzerinde... 'Marmara'da tehlike yok' demek gerçekçi değil. Keşke o kadar kolay olsa...
FAYLAKET HARİTASI
Mega kent İstanbul'un gündemi depremdi. Silivri açıklarında önceki gün yaşanan 5.8'lik depremin ardından binlerce vatandaş, geceyi parklarda geçirdi. Sarsıntının ardından en büyüğü 4.4 büyüklüğünde 200'ü aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. Dün 9 ilçede 14 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildi. 5.8'lik sarsıntı, olması beklenen 'büyük İstanbul depremini' de yeniden gündeme getirdi.
BEKLENEN 7 VE ÜSTÜ...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamaları tüyler ürpertti: "5.8 ve artçıların olduğu yer, ana fayın (Kuzey Anadolu Fay Hattı) kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan artçı şokların ise güneyedoğuya doğru ilerlediğini, 4.4'lük artçı şokun da ana fayın üstünde olduğunu görüyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Enerji birikiyor ve bu enerji bir gün açığa çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama zaman vermemiz mümkün değil. Marmara'da olacak depremlerin 7 ve üzerinde olacağı bilimsel bir gerçek."
PARKLARDA SABAHLADILAR
5.8 şiddetindeki depremin ardından panikleyen binlerce vatandaş, geceyi parklarda geçirdi.
'ARA'PARTMAN
İzmit'te 17 Ağustos 1999 depreminde Yılmaz ve Önder apartmanları arasındaki boşluk açıldı. Yana doğru eğilen 2 apartman arasındaki boşluk, Silivri merkezli deprem ile daha da arttı. Binalarda oturan vatandaşlar tedirgin olduklarını söyleyerek, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrı yaptı.
AFFETMEYİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre Bakanı Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na katıldı. Oktay, "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini yalanlayan Oktay, "İmamoğlu da geldi. Çalışmalara katıldı" diye konuştu.
'DEPREM KAHİNİ' DE '7' DEDİ
'Deprem kahini' Hollandalı Frank Hoogerbeets, İstanbul depremini değerlendirdi. 5.8'lik sarsıntının bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceğine dikkat çekti. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.
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