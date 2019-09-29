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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 07:41

Meteoroloji'den son dakika açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden 30 Eylül 2019 Pazartesi gününe ilişkin tahminleri yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmediği bilgisi aktarılırken, sıcaklıkların 28-32 derece arasında olacağı belirtildi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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