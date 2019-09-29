Artvin'in Borçka İlçesi'nde sağanak yağış sele yol açtı. Dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları nedeniyle 3 kamyon sel sularına kapıldı. Borçka-Hopa karayolu bir süre ulaşıma kapandı. AFAD ekipleri iki evde mahsur kalan 13 kişiyi uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı. Sel felaketinde can kaybının yaşanmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.
Sel nedeniyle 3 kamyon suda sürüklendi. O anlar, kamarelar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3'ü çocuk 13 kişinin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sel nedeniyle 3 kamyon suda sürüklendi. O anlar, kamarelar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3'ü çocuk 13 kişinin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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