Bugünkü
Takvim

Artvin’in Borkça İlçesi’ni aldı! Mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı...

Artvin'in 'nde e yol açtı. Dereler taştı, araçlar suya kapıldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı...

'Sel'aket!
Artvin'in 'nde e yol açtı. Dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları nedeniyle 3 kamyon sel sularına kapıldı. Borçka-Hopa karayolu bir süre ulaşıma kapandı. ekipleri iki evde mahsur kalan 13 kişiyi uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı. Sel felaketinde can kaybının yaşanmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.



Sel nedeniyle 3 kamyon suda sürüklendi. O anlar, kamarelar tarafından saniye saniye görüntülendi.



Derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3'ü çocuk 13 kişinin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriArtvin’in Borkça İlçesi’ni sel aldı! Mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri