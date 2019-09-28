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  • 28.09.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 20:48

Korkunç iddia! 16 yaşındaki kıza alkol ve verilip tecavüz edildi

'nin Karamürsel ilçesinde, R.G. (16) adlı genç kızın alkol ve verildikten sonra uğradığı iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, aralarında esnafın da bulunduğu kişileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç kızdan korkunç iddia!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, R.G. (16) adlı genç kızın alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda aralarında esnafların da bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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