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  • 28.09.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 20:46

'de ortalık karıştı! Husumetli olduğu kişileri görünce...

'in Karabağlar ilçesinde B.A. (29), iddiaya göre husumetli olduğu kişileri evin çevresinde görünce tabancayla havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren B.A., özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu. B.A.'nın yanısıra husumetli olduğu belirtilen 5 kişi daha gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde Maliyeciler Sitesi 52/120 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan B.A., iddiaya göre, husumetli olduğu bir grubu evin çevresinde gördü. Endişelenen B.A., pencereye çıkarak tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı, polise bildirdi.

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