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  • 28.09.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 19:21

'da kaybolan kardeşlerden haber var! Herkes onları arıyordu ama...

'da 2 gündür haber alınamayan aynı okulda öğrenci 2 kardeşten sevindirici haber geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, çocukların güvende olduğunu, savcılığın olaya el koyduğunu belirtti.



İddiaya göre, Bursa'nın Kestel ilçesinde ikamet eden Gül (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin aynı okulda öğrenim gören oğulları 2. sınıf öğrenici Efe (7) ve anaokulu öğrencisi Mustafa (5) sabah saat 08.15'te birlikte okula gitmek için evden çıktı. Öğlen 12.15'te yemek yemek için yeniden eve gelen ağabey kardeş karınlarını doyurduktan sonra bir kez daha okula gitmek için evden çıktı.

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