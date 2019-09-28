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  • 28.09.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 21:10

'nda zincirleme sı: 3 ölü, 3 yaralı

'nun yönü mevkisinde meydana gelen zincirleme sında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde tek şeritten ulaşım sağlanıyor.



Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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