Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artarak yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Akşamın ilk saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.