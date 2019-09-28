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  • 28.09.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 19:16

uyardı! Şiddetli sağanak bekleniyor... O illerde yaşayanlar dikkat!

Metetolojiden şiddetli yağış uyarısı geldi. den yapılan açıklamaya göre kıyıları ile , , ve çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroljiden şiddetli yağış uyarısı!

kıyıları ile , , ve çevrelerinde akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artarak yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Akşamın ilk saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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