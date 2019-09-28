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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 21:44

28 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Çarşamba günü 3 milyonluk ikramiye devretti

25 Eylül Çarşamba günü yapılan çekilişlerde 'da 3 milyon 197 bin 225 TL ikinci kez devretti. Bugün bayilerden oynayan pek çok kişi büyük bir heyecanla .gov.tr'de sonuçların açıklanmasını bekliyor. On binlerce kişinin merakla beklediği 28 Eylül MPİ açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

28 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çarşamba günü 3 milyonluk ikramiye devretti

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişleri noter huzurunda mpi.gov.tr'den yapılan Sayısal Loto'da gözler haftanın sonuçlarında. Çarşamba günü yapılan çekilişte 3 milyon 197 bin 225 TL ikramiye bugüne devretmişti. Sayısal Loto'nun ikinci kez devretmesi nedeniyle bugün yapılacak çekilişler merak konusu oldu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 28 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

28 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 3 - 13 - 15 - 17 - 28 - 32

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