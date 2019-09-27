



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ilk celsesi görüldü.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık ile maktulun annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, ailenin diğer yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi aileyi birçok avukatın gönüllü olarak temsil ettiği duruşmayı Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve avukatların da arasında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

