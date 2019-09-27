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  • 27.09.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 23:05

Akademisyen 'i öldüren katil zanlısından alçak iftira!

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 'in katil zanlısı öğrencisi 'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanmasına başlandı. i tasarlayarak işlemediğini savunan sanık, daha önce Ceren Damar Şenel ile ilişkileri bulunduğunu iddia etti.



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ilk celsesi görüldü.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık ile maktulun annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, ailenin diğer yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi aileyi birçok avukatın gönüllü olarak temsil ettiği duruşmayı Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve avukatların da arasında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

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