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  • 27.09.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 23:14

'da kadın cinayeti: Bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın, 4 bıçak darbesiyle öldürüldü

’nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'da bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın, 4 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan , bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI
Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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