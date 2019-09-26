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  • 26.09.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 09:29

'da acı olay! Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Atakum'da acı bir olay yaşandı. Dokuzuncu katta bulunan evinin camından aşağı düşen lise öğrencisi Furkan Doğan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da acı olay! Dokuzuncu kattan düştü...

'da dokuzuncu kattaki dairenin penceresinden düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir apartmanda oturan Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Furkan Doğan, dokuzuncu kattaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin ön kısmına çarparak beton zemine düştü.

Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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