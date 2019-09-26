Ege'yi vurdu! 55 yıldır böylesi görülmedi

Marmaris şehir merkezinde öğleden sonra sağanakla birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında yüzenler ve su sporlarıyla ilgilenenler deniz tutkusundan vazgeçmedi. Yağmurun yağmasına aldırmayan turistler, bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya devam etti.

Yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığınan turistlerin yanı sıra, bazı turistler çevredeki doğa manzarasını fotoğrafladı.

YAĞMUR SONRASI DENİZ KEYFİ

Bodrum'da bugün saat 06.00'da başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle sabah dışarıya çıkamayan turistler, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahillere akın etti. Turistler bulundukları otellerin plajlarını, Bodrumlular ise halk plajlarını doldurdu. 29 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığında güneşlenip, denize giren turistler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Birçok vatandaş ise sahil kenarlarında bulunan cafe ve barlarda zaman geçirdi.

ANTALYA'YI DA VURDU

Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkezi ilçe Aksu'da bazı iş yerlerini su bastı.

Antalya'da öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur özellikle Antalya'yı havalimanı ve Manavgat, Alanya ilçelerine bağlayan çevre yolunda etkili oldu. Merkezi Aksu ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İlçe merkezinde bulunan bazı iş yerlerini yağmur suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kendi imkanları ve belediyenin yardımlarıyla boşalttı.

ALANYA'DA KAZA YOL KAPATTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Alanya'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yoğun yağışa hazırlıksız yakalanırken, kayganlaşan yollar nedeniyle D-400 karayolu ve birçok bölgede maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 32357 plakalı personel otobüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Yolcu bulunmayan otobüste sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kazalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İlçe genelinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düştü.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA UYARISI

Antalya'nın doğu ilçelerindeki yağışın yerel olarak "kuvvetli" olacağı, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

MUĞLA'DA ETKİLİ OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Beçin Mahallesi ile Çamlık Sokak'taki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

1965'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK DEĞER

Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Hacıapdi Mahallesi'ndeki bir sağlık merkezinin ise istinat duvarı çöktü. Balavca Deresi'nde de taşkına sebep olan şiddetli yağıştan dolayı sokaklarda su birikintisi oluştu. Meteoroloji yetkilileri, yağış miktarının mevsim itibariyle 1965'den bu yana görülen en yüksek değer olduğunu bildirdi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa rağmen ilçede çok büyük hasar, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.







