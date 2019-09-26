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  • 26.09.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 12:20

Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Hasta gibi hastaneye geldi...

'da ilginç bir yankesicilik olayı yaşandı. Hastalar ve hasta yakınları ile birlikte hastane asansörüne binen 70 yaşındaki adam, burada el çabukluğu marifetiyle hasta yakınının cebindeki parayı alıp kaçtı.

Adana'da, hastane asansöründe, hasta yakınının cebindeki 2 bin lirayı 'yankesicilik' yöntemiyle çalan Murat A. (70), tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki hastaneye hasta yakını gibi gelen Murat A., asansöre bindi. Murat A., ardından da hasta yakını Mustafa K.'nin cebindeki 2 bin TL'yi 'yankesicilik' yöntemiyle çalıp, kaçtı.

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