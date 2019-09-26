İstanbul'daki deprem sonrası 106 artçı sarsıntı oldu

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,4 olan 106 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul dün 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Depremde resmi verilere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi de yaralandı.

Bazı ilçelerde ise binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Saat 13.59'da meydana gelen depremin ardından sabah saat 06.05'e kadar 106 artçı deprem meydana geldi.



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