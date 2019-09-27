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  • 27.09.2019 08:18
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 08:18

'ın 21. Yaş Günü'ne özel Doodle! ? İşte Google'ın tarihçesi

21 yaşında... Özel günler için Doodle hazırlayarak anasayfasına taşıyan dev arama motoru Google, bu sefer kendisi için özel görsel hazırladı. 21'inci yaş gününe özel bir Doodle, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki, ? Google'ın kurucuları kimler? İşte Google'ın tarihçesi...

Google 21 yaşında! İşte Google'ın tarihçesi...

Google 21 yaşında! Dev arama motoru Google, önemli günlerde hazırladığı Doodle görselleri ritüelini bu kez kendisi için kullandı. "Google'ın 21. Yaş Günü" başlığıyla kullanıcılara bilgi veren Google, bugün 21. yaşını kutluyor. Ekranda Google yazan CRT monitörün yer aldığı görsel büyük beğeni topladı. Peki, Google ne zaman kuruldu? Google'ın kurucuları kimler? İşte Google'ın tarihçesi...

İşte Google'ın hazırladığı o Doodle;

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

Bilgisayar sistemlerinin kullanıcılar için henüz yeni yeni kullanılabilir hale geldiği 1995 yılında tanışan Larry Page ve Sergey Brin adlı iki arkadaş, bu tanışma ile tüm dünyayı değiştirebilecek yeni bir enformasyon kaynağını oluşturmanın ilk adımını atmıştır.

Michigan Üniversitesinden mezun olan 22 yaşındaki Larry, Stanford üniversitesine gitmek için planlar yapmaya başlamıştı. Stanford'a kayıt amaçlı giden Larry'e etrafı gezdirme görevi ise okul yönetimi tarafından Sergey'e verilmişti. O yıl içerisinde arkadaşlıkları pekişen ikili, 1996 yılında BackRub adlı küçük bir arama motoru için çalışmaya başlar. Stanford Üniversitesinin sunucularında bir yıldan uzun süre faaliyet gösteren sistem, çok fazla bant genişliği kapsamaya başlamıştır.

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