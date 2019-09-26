Meteoroloji tarafından günlük hava durumu raporu yayınlandı. Birkaç gündür etkili olan yağmur ve serin havanın ardından vatandaşlar 'Bugün yağmur olacak mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi haricinde yağmur beklenmediği bildirildi. İşte 26 Eylül Meteoroloji hava durumu raporu...

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.