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  • 26.09.2019 08:00
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 08:00

'den son dakika hava durumu açıklaması! O bölge hariç hava sıcaklıkları artıyor!

Genel Müdürlüğü tarafından 26 Eylül Perşembe günü için hava durumu raporu paylaşıldı. Son günlerde yağmurlu ve serin havanın hakim olduğu yurtta hava sıcaklıkları artıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi haricinde yağmurun beklenmediğini bildiren Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalinde seyredeceğini bildirdi. İşte raporu...

Yağmur bekleyenlere sürpriz! Meteoroloji duyurdu...

Meteoroloji tarafından günlük hava durumu raporu yayınlandı. Birkaç gündür etkili olan yağmur ve serin havanın ardından vatandaşlar 'Bugün yağmur olacak mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi haricinde yağmur beklenmediği bildirildi. İşte 26 Eylül Meteoroloji hava durumu raporu...

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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