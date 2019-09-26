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  • 26.09.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 11:53

Korkunç iddia! 2 yaşındaki çocuğu yaralı halde dere kenarına atmışlar...

'in Manyas ilçesinde, dere kenarında ağır yaralı bulunan (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. (26) ile babası E.I. (65) gözaltına alındı.

Korkunç iddia! 2 yaşındaki çocuğu...

Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden 'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan , kurtarılamadı.

'KAMYON ÇARPTI' İDDİASI
Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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