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Oğlu için evinin bahçesini halı sahaya çevirdi

, tutkunu oğlu 10 yaşındaki Muhammed için harekete geçti. Evinin bir bölümünü halı sahaya çevirdi. Küçük Muhammed, derslerinden arta kalan zamanını arkadaşları ile antrenman yaparak geçiriyor.

Klas hareket
Eskimiş halıları toplayan fedakar baba, oğlu için kolları sıvadı. Kendisini geliştirmesi için evinde halı saha yaptı. 'da Süleyman Bayrak, tutkunu oğlu Muhammed'in (10) hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Halı sahaları gezerek eskiyen suni çimleri topladı. Evinin bahçesinin bir bölümünü mini halı sahaya çevirdi.



Küçük Muhammed, derslerinden arta kalan zamanını arkadaşları ile antrenman yaparak geçiriyor. Baba Bayrak, "Muhammed çok yetenekli, her gün antrenmana gidemiyorduk. Yeteneğini de görünce kendim bir şeyler düşünüp ona farklı bir ortam ve bir zemin oluşturmak istedim. Muhammed ise "Hayalimdeki takım Barcelona veya Real Madrid" diye konuştu.

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