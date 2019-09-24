Oğlu için evinin bahçesini halı sahaya çevirdi

Eskimiş halıları toplayan fedakar baba, oğlu için kolları sıvadı. Kendisini geliştirmesi için evinde halı saha yaptı. Diyarbakır'da Süleyman Bayrak, futbol tutkunu oğlu Muhammed'in (10) hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Halı sahaları gezerek eskiyen suni çimleri topladı. Evinin bahçesinin bir bölümünü mini halı sahaya çevirdi.
Küçük Muhammed, derslerinden arta kalan zamanını arkadaşları ile antrenman yaparak geçiriyor. Baba Bayrak, "Muhammed çok yetenekli, her gün antrenmana gidemiyorduk. Yeteneğini de görünce kendim bir şeyler düşünüp ona farklı bir ortam ve bir zemin oluşturmak istedim. Muhammed ise "Hayalimdeki takım Barcelona veya Real Madrid" diye konuştu.
Küçük Muhammed, derslerinden arta kalan zamanını arkadaşları ile antrenman yaparak geçiriyor. Baba Bayrak, "Muhammed çok yetenekli, her gün antrenmana gidemiyorduk. Yeteneğini de görünce kendim bir şeyler düşünüp ona farklı bir ortam ve bir zemin oluşturmak istedim. Muhammed ise "Hayalimdeki takım Barcelona veya Real Madrid" diye konuştu.
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