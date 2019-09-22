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  • 23.09.2019 00:16
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 00:16

İş yerinin önünde silahlı saldırı! Yaralılar var...

'da bir iş yerinin önünde oturan 3 kişi, kimliği belirsiz şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin önünde silahlı saldırı! Yaralılar var...

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir güzellik merkezi önünde oturan iş yeri sahibi İsmail Kuşdemir ile çalışanlar Gözde Nur Ala, Caner Köşger ve Berkay Gedik'e, kimliği belirsiz şüpheli pompalı tüfekle bir el ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Ala, Kuşdemir ve Köşger, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Gedik, iş yerinin önünde oturdukları sırada bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiğini, iş yerine kaçtıklarını anlattı.

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