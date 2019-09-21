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  • 21.09.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 17:48

girişinde otomobil yandı, kilitlendi!

girişinde bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü son anda araçtan inerken, istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Haliç'te otomobil alev alev yandı! Trafik kilitlendi

girişinde bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, Haliç Köprüsü girişi yan yol istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sebahad Abacı, D-100 Karayolu Edirnekapı'dan Mecidiyeköy istikametine seyir halindeyken Haliç Köprüsü yan yola girmeden aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Kısa sürede aracı motor kısmını alevler sardı. Abacı, aracını hemen durdurup araçtan indi ve alevler bütün aracı sardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Herhangi bir yaralanma olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü yanan aracının söndürülmesini endişeli gözler ile izledi. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametine yan yol trafiğe kapatıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI
Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

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