Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ali K. (67), kızının evinde balkona çıkan Sevgi Gümüş'ü (50) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Ali K.'nın, Gümüş'ü, bir süre önce ayrıldığı alt katta oturan sevgilisi G.K. sanıp vurduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak'ta meydana geldi. Torunlarına bakmak için gittiği kızının 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Sevgi Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SEVGİ GÜMÜŞ'Ü SEVGİLİSİYLE KARIŞTIRDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. olduğunu saptadı. Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş'ü vurduğu tespit edildi.



Sevgi Gümüş



Polisin ifadesine başvurduğu G.K., kendisini vurmak isteyen Ali. K.'den daha önce de tehditler aldığını söyledi.

"BEN VURMAK İÇİN SIKMADIM Kİ"

Olay sonrası araç ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Ali K., ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorduğu 'niçin böyle bir şey yaptınız, kimi vurduğunuzu biliyor musunuz, yanlış kadını vurdunuz biliyor musunuz?' sorularına yanıt veren Ali K., kendisini şu sözlerle savundu:

"Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım korkutma amaçlı sıktım."

Ali K.'nın sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme çıkarılması bekleniyor