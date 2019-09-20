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  • 20.09.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 21:14

Son dakika: Minik Leyla'nın davasında yeni gelişme: Amcası tutuklandı

’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki ’in bugün görülen davasının ilk duruşması 10 saat sürdü. Duruşmada amca 'in tutuklanmasına, tutuklu ’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Minik Leyla'nın davasında yeni gelişme

Bugün sabah 1. görülen 'in davasında mahkeme heyeti amca 'in tutuklanmasına, tutuklu 'in tutukluluğunun devamına karar verilirken diğer sanıkların beraatına karar verildi. Ayrıca başka tanıkların dinlemesi için Leyla Aydemir davası ikinci duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi.

Öte yandan Çetin Kaban, Erol Dursun ve Yılmaz Aydemir'in soruşturma kapsamasında verdikleri ifade ile mahkemede verdikleri ifadelerin farklı olmasından dolayı 'yalan tanıklık yapmak' suçundan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yusuf Aydemir'in tutuklanmasını duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN AMCAYA: SEN KİMSİN, NİYE SIRITIYORSUN?
Sabah saatlerinde başlayan duruşmaya tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sormuştu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" demişti.

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