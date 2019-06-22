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’nın katilleri hakkında iddianame hazırlandı! 7 kişi hakkında müebbet istemi

’nın katilleri hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, aralarında küçük kızın akrabasının da yer aldığı 7 kişi hakkında müebbet istemiyle dava açtı...

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Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan 'in katilleri hakkında iddianame hazırlandı. Acı olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşandı. Bezirhane Köyü'ndeki dedesine bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir, kayıplara karıştı. 18 gün boyunca her taşın altına bakıldı. Küçük kızın cansız bedenine kaybolduğu yerin iki kilometre uzaklığındaki bir dere kenarında rastlandı. Leyla, gözyaşlarıyla cennete uğurlanırken babası Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A.'nın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında dava açıldı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma önceki gün tamamlandı. Kuzen M.A.A. ve 6 kişi hakkında kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmanın 20 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

İSTİSMAR YOK
Adli tıp raporuna göre, Aydemir'in bulunduğu günden 6-7 gün önce öldüğünün anlaşıldığı kaydedildi. İstismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya ise rastlanmadığı açıklandı.

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