Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Her medeniyet kendi inanç, ahlak, sanat ve felsefe anlayışı içerisinde şehri tanımlamış ve şekillendirmiştir. Bu sebeple şehirler içinde yaşayanların kendi şeklini verdiği bir kaba benzetilmiştir. Tarihte kimi şehirlerin içinde eğlence için insanların katledildiği arenaların öne çıktığını görüyoruz. Kimi şehirler cadı suçlamasıyla insanların yakıldığı mekanlarıyla üne kavuşmuştur. Kimi şehirler ise yüz

KAPALI SALONLARA ARENA İSMİNİ VERİYORDUK! DEĞİŞTİRDİK

Cami, medrese, kütüphane, şifahaneleriyle anılan şehirleri inşa ve imar eden bir ecdadın torunlarıyız biz, farklıyız biz. Bizim dediğim gibi arenalar vs. bununla ilgili olarak da bazı dostlara öyle dedim, 'kapalı spor salonuna arena adını veriyorsunuz'. Bunların birçoğunun ismini değiştirdik. Ne demek arena? Roma'yı biz arenalarıyla tanıyoruz. Ama bizim ecdadımız bu gibi şeyler inşa etmedi. Tarihe mal olmuş bütün şehirlerimiz insan merkezli olarak kurulmuştur. Her sokağı, caddesi hatta her taşı insanı yansıtan şehirlerimizin sahip olduğumuz rengin, kültürün, derin fikriyatın, estetik anlayışın tezahürüdür.

LONDRA, PARİS'İN ESAMİSİ OKUNMAMIŞKEN İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİYDİ

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiğinde 12. yüzyıldaki Latin istilası sebebiyle ağır yara almış durumdaydı. İstanbul'u eşi bulunmaz şehir haline getiren bizim ecdadımızdır. Amerika keşfedilmemişken, Londra'nın, Paris'in esamisi okunmamışken İstanbul dünyanın merkeziydi. Avrupa'da insanlar 'içlerinde cadı var' diye cayır cayır yakılırken İstanbul'da bırakınız yakmayı güvercinleri, kedileri mimarinin içerisine yerleştirmişlerdi. İbni Haldun 'coğrafya kaderdir' diyor. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur.

Binlerce canın telef edilerek yükseltildiği tarihin sayfalarına kaydedilmiştir. Bizim medeniyetimiz ise 'önce insan' tasavvurunun eseri olarak inşa edilmiştir.