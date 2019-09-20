Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geliyor... Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Hal böyle olunca, gün içerisinde plan yapan vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.



Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.



Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.