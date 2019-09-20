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  • 20.09.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 19:51

Plan yapmadan önce na dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi...

Eylül ayının ortası itibariyle sonbahar havası etkisini göstermeye başladı. İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde sağanak yağış etkili oluyor. önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen ve sıcaklık değerlerini açıkladı ve birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Haftasonu hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu ile ilgili detaylar...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geliyor... Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Hal böyle olunca, gün içerisinde plan yapan vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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