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  • 20.09.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 19:13

Son dakika: 'da katliam! Anne, iki kardeşini öldürdü

'da son dakika haberi... 'de bir kişi anne, iki kardeşini öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.

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