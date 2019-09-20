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  • 20.09.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 20:48

Fotoğraflarını çekip hemen ihbar ettiler! 'da a taciz şoku

'da market çalışanları dükkanlarının önündeki masada oturan U.’yu (64), yanında oturan a tacizde bulunduğu iddiasıyla fotoğraflayıp polise ihbar etti. Markete gelen polis şüpheliyi gözaltına alırken, liseli kız Mustafa U.'yu daha önceden oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Fotoğraflarını çekip hemen ihbar ettiler! Taciz şoku

Okullar bölgesi olarak da bilinen Ömer Tepesi mevkiinde bulunan bir marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan yaşlı adam ile ı fotoğrafladı. Ardından da 'taciz' iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi.

Adrese gelen ekipler, U. olduğu belirlenen adam ile L.K.isimli liseli kızı, masada yan yana otururken buldu. Mustafa U. 16 yaşındaki liseliy, marketten yiyecek alıp elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis, lise 2'nci sınıf öğrencisi L.K.'nin ailesine haber verdi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen L.K., Mustafa U.'yu daha önce oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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