35 yıl sonra ameliyat masasında buluştular

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyünde çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıyan iki arkadaş Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) hikayesi, tanık olanları duygulandırdı. 10 yıl boyunca birlikte ağaçlara tırmanan, sapanla kuş avlayan, sokağa atılan araç lastiklerini yuvarlayarak kendilerine oyunlar yaratan, bostanlardan aldıkları karpuzları diğer çocuklarıyla birlikte yiyen iki arkadaştan Yücel Yüksel çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek doktor olurken, Hamdi Ekelik ise gönül verdiği toprakla uğraşmayı seçerek çiftçi oldu. Opr. Dr. Yüksel, böbrek yetmezliği hastası arkadaşını, annesinden alınan böbrekle hayata bağladı. Opr. Dr. Yüksel, "Yaklaşık 3 bin böbrek nakli yaptım. En çok zorlandığım ameliyat buydu" dedi.
Yücel Yüksel - Hamdi Ekelik
Yücel Yüksel - Hamdi Ekelik
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