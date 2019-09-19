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  • 19.09.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 18:32

Son dakika: 'nda korkunç ! Ortalık savaş alanına döndü

Kuzey bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi. da bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Öte yandan, bazı kazazedeler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı.

, Kuzey Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, "Birden önümüzde araç takla attı:. Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.

Öte yandan, bazı kazazedeler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı.

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