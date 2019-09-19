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  • 20.09.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 02:04

'de 251 düzensiz yakalandı

'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 251 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 251 düzensiz göçmen, gönderildi.

İzmir'de 251 düzensiz göçmen yakalandı

Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı içinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Lastik botları durduran ekipler, 82 , 50 , 17 Somali, 1 ve 1 uyruklu olmak üzere toplam 151 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler ayrıca Ilıca Mahallesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 29 ve 5 Suriye uyruklu göçmeni de yakaladı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında belirlenen hareket halindeki iki ayrı lastik botta ise 43 Suriye ve 5 Filistin, 18 Afganistan uyruklu göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 Türk yakalandı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 251 düzensiz göçmen, gönderildi.


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